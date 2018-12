Mimi Leder’in yönettiği ve Felicity Jones, Armie Hammer, Justin Theroux ile Sam Waterston’un oynadığı Eşitlik Savaşçısı (On The Basis of Sex), 28 Aralık 2018’de Chantier Films dağıtımıyla Chantier Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Ruth Bader Ginsburg, başarılı bir avukattır. Erkeklerin ağırlıkta olduğu bir okuldan mezun olan Ruth, kocası Marty ile okul yıllarında tanışır. Hayatın birçok alanında hak eşitsizliği ile karşılaşan Ruth bu yolda zorlu bir hukuk mücadelesine girişir. Ruth, Anayasa Mahkemesi’nin uyguladığı bir cinsel eşitsizlik kararını bozdurmaya çalışmaktadır. Bu çığır açacak olan davada Ruth’un en büyük destekçisi ise kocası Marty’dir.

