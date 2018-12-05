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24. Gezici Festival Ankara’da Devam Ediyor

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Ankara Sinema Derneği’nce düzenlenen Gezici Festival, gösterimler, söyleşiler ve atölyelerle devam ediyor. Otuzdan fazla uluslararası festivale konuk olan Sibel, filmin başrol oyuncusu Damla Sönmez’in katılımıyla Ankara’da ilk kez Gezici Festival’de gösterildi. Ankara’da ilk kez gösterilen Paranın Kokusu’nun yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, oyuncular Murat Kılıç, Rıza Sönmez, Muzaffer Özdemir, Emrah Kolukısa ve filmin Ankaralı oyuncuları da Gezici Festival’deydi.

Ahmet Boyacıoğlu

Ahmet Boyacıoğlu – Damla Sönmez

Ahmet Boyacıoğlu – Murat Kılıç

Damla Sönmez

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