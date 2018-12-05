24. Gezici Festival Ankara’da Devam Ediyor

Ankara Sinema Derneği’nce düzenlenen Gezici Festival, gösterimler, söyleşiler ve atölyelerle devam ediyor. Otuzdan fazla uluslararası festivale konuk olan Sibel, filmin başrol oyuncusu Damla Sönmez’in katılımıyla Ankara’da ilk kez Gezici Festival’de gösterildi. Ankara’da ilk kez gösterilen Paranın Kokusu’nun yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu, oyuncular Murat Kılıç, Rıza Sönmez, Muzaffer Özdemir, Emrah Kolukısa ve filmin Ankaralı oyuncuları da Gezici Festival’deydi.

Basın Bülteni

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Ahmet Boyacıoğlu



Ahmet Boyacıoğlu – Damla Sönmez



Ahmet Boyacıoğlu – Murat Kılıç



Damla Sönmez

