Kafalar Karışık’a Görkemli Gala

Sosyal medya fenomenleri Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, ayrıca Metin Akpınar, Cihan Ünal, Güven Kıraç, Erkan Can, Perihan Savaş, Funda Arar, Feride Hilal Akın, Erhan Yazıcıoğlu, Ruhi Sarı, Burak Tamdoğan, Selahattin Taşdöğen, Zuhal Yalçın ve Hakan Tunçbilek’in kadrosunda yer aldığı, aksiyon komedi filmi Kafalar Karışık’ın galası 04 Aralık Salı günü Uniq İstanbul’da gerçekleşti. Film, gala gecesinde seçkin konuklardan tam not aldı.
- Basın Bülteni
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