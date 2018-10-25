Julius Avery’nin yönettiği ve Jovan Adepo, Wyatt Russell, Mathilde Ollivier ile Pilou Asbæk’in oynadığı Overlord Operasyonu (Overlord), 09 Kasım 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Normandiya Çıkarması’na saatler kala Amerikan paraşütçü askerlerden oluşan bir ekip Nazi işgali altındaki Fransa’ya indirilir. Garnizon olarak kullanılan bir kilisenin üzerindeki radyo vericisini yok etmekle görevlendirilen Amerikan askerleri, kilisenin duvarlarını aşmak ve kuleyi yıkmak üzere genç bir Fransız köylüsüyle güçlerini birleştirirler. Fakat kilisenin altındaki Nazi laboratuvarında dünyada benzeri olmayan düşmanlarla karşı karşıya gelirler.

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