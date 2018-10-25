Desiree Akhavan’ın yönettiği ve Chloe Grace Moretz, Sasha Lane, John Gallagher Jr. ile Quinn Shephard’ın oynadığı Cameron Post’a Ters Terapi (The Miseducation of Cameron Post), 09 Kasım 2018’de Kurmaca Film dağıtımıyla Paz Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Kimliğine ve kişiliğine sahip çıkan ergen bir kızı anlatan dokunaklı ve samimi bu filme adını veren Cameron Post, lisede herkesin gıpta ile baktığı sevimli ve güzel bir kızdır. Cameron sınıfından bir kıza aşık olur ve bunun üzerine zorla bir “dönüştürme terapisi” merkezine yollanır. Disiplin ve ahlâk gibi yöntemlerin uygulandığı bu tuhaf merkezde Cameron yeni arkadaşlar edinir.

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