Lasse Hallström’nin yönettiği ve Keira Knightley, Mackenzie Foy, Eugenio Derbez ile Matthew Macfadyen’in oynadığı Fındıkkıran ve Dört Diyar (The Nutcracker and the Four Realms), 02 Kasım 2018’de UIP Filmcilik dağıtımıyla UIP Filmcilik tarafından vizyona çıkarılıyor.

Clara’nın tek istediği ölmüş annesinden kalan, kutuyu açacak anahtardır. Anahtar bulur fakat gizemli bir şekilde kaybolur. Clara, Phillip adlı bir askere, bir fare çetesine ve üç diyarı yöneten hükümdarlara rastlar. Anahtarını ele geçirmek ve dünyaya yeniden ahenk getirmek için acımasız ve zalim Anne Ginger’ın evi olan uğursuz Dördüncü Diyar’a meydan okumak zorunda kalır.

