Ara Güler’i Kaybettik

Ünlü fotoğraf sanatçısı ve oyuncu Ara Güler, 17 Ekim 2018 Çarşamba günü hayatını kaybetti. 16 Ağustos 1928 tarihinde Beyoğlu’nda dünyaya gelen 1962 yılında Almanya’da Master of Leica unvanını kazandı. Kahramanın Sonu adlı filmde yapımcı, yönetmen ve görüntü yönetmeni olarak görev yapan Ara Güler, Cadı Ağacı, İz, Bay E, Güneşe Yolculuk, Kaç Para Kaç, Olmasa, The Eye of Istanbul ve Yaşar Kemal Efsanesi adlı filmlerde oynadı. 20 Ekim 2018 Cumartesi günü saat 12:00’de Beyoğlu’ndaki Üç Horan Ermeni Kilisesi’nde düzenlenecek tören sonrasında Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilecek olan duayen sanatçımızın kederli ailesine sabırlar dileriz.

