Beyazperdede Bu Kez Keman Öğretmeni ve Sıkı Dostlar Var

Beyoğlu İstiklal Caddesinin en önemli tarihi yapılarından biri olan Grand Pera’da bulunan Cinemo Art Hall, sinema tutkunlarını bağımsız filmlerle buluşturmaya devam ediyor. Her hafta değişen programıyla sanat filmlerine ev sahipliği yapan Cinemo Art Hall, sinemaseverlere bu değerli yapımları üstün ses ve görüntü kalitesinin yanı sıra konforlu bir ortamda izleme fırsatını da sunuyor. Cinemo Art Hall, 03 Ağustos haftasında en iyi bağımsız film dalında NAACP Image Ödülü’ne aday gösteriler Sıkı Dostlar (Last Flag Flying) ve 59. Sao Paulo Uluslararası Film Festivali’nde Seyirci Ödülü alan Heliopolis: Keman Öğretmeni (Heliopolis) filmlerine ev sahipliği yapıyor.

Gösterilecek Filmler

Heliopolis: Keman Öğretmeni (Heliopolis)

Sıkı Dostlar (Last Flag Flying)