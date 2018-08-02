Yarı Yol Filminin İlk Tanıtımı Yayınlandı

Senaryosunu Saliha Gündoğdu’nun kaleme aldığı, Mehmet Ali Gündoğdu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu Yarı Yol sinema filminin merakla beklenen tanıtım teaser’ı yayınlandı. Kadrosunda Murat Rızaoğlu, Wilma Elles, Kerem Göğüş, Haldun Boysan, Metin Yıldız, Esra Sönmezer, Gözde Kaya, Hüseyin Elmalıpınar gibi isimlerin yer aldığı ve merakla beklenen film, 17 Ağustos 2018 Cuma günü beyazperdede sevenleriyle buluşacak.
- Basın Bülteni
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