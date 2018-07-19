Sıkı Dostlar

Richard Linklater’ın yönettiği ve Steve Carell, Bryan Cranston, Laurence Fishburne ile J. Quinton Johnson’un oynadığı , 27 Temmuz 2018’de Filmartı Film dağıtımıyla Filmartı Film tarafından vizyona çıkarılıyor.

Doc, eski bir askerdir ve kendi gibi asker olan oğlunun ölüm haberini alır. Oğluna karşı son görevini yerine getirmek için 30 yıldır görmediği eski asker arkadaşları Sal ve Richard’ın kapısını çalar ve çektiği bu büyük acıda yanında olmalarını ister. Üçü de geçmişe göre çok değişmişlerdir ama yine de hiçbir şey onların yan yana durmalarını engelleyemez. Doc, Sal ve Richard çıktıkları bu yolculukta hayatı tekrar birlikte deneyimleyeceklerdir.

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