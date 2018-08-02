Başka Gece’de Bu Ay: Gece Dünyayı Yuttuğunda

Başka Sinema’nın kült, karanlık ve deneysel yapımları seyirciyle buluşturduğu Başka Gece bu ay Fransız yapımı zombi filmi Gece Dünyayı Yuttuğunda (La Nuit a Devore le Monde – The Night Eats the World) ile karşınıza çıkıyor. Filmin başrollerinde, Joachim Trier filmlerinden tanıdığımız Anders Danielsen Lie ve 2017 yılında gösterilen Paterson’da izlediğimiz İranlı oyuncu Golshifteh Farahani var.

Basın Bülteni

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