UNIQ İstanbul’da Açık Hava Keyfi Tam Gaz Devam Ediyor

UNIQ İstanbul, Başka Sinema iş birliği ile başlattığı Açık Hava Film Festivali’ni tüm görkemiyle sürdürüyor. İzleyicilerden gelen yoğun talep nedeniyle bazı filmleri tekrar gösterime koyan UNIQ İstanbul ile yıldızlı geceler bu yaz hiç bitmiyor. Festival kapsamında The Shape of Water, Isle of Dogs, Loving Vincent, Lady Bird ve The Square gibi filmler tekrar seyirciyle buluşacak. Çok beğenilen Kısa Film Gecesi de Ağustos ayında yeniden programa dahil edilerek bir kez daha gösterilecek.
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Gösterilecek Filmler
Loving Vincent
Meydan (The Square)
Paramparça (Aus dem Nichts – In the Fade)
Stalin’in Ölümü (The Death of Stalin)
Suyun Sesi (The Shape of Water)
Uğur Böceği (Lady Bird)
Köpek Adası (Isle of Dogs)