UNIQ Açıkhava Film Festivali 2018

UNIQ İstanbul ile Başka Sinema’nın işbirliği ile düzenlenen Açıkhava Film Festivali dört Oscar ödüllü Suyun Sesi (The Shape of Water) filminin gösterimiyle 05 Haziran 2018′de başladı. Fark yaratan UNIQ İstanbul, izleyiciler için açık hava film keyfini konforla buluşturuyor. 11 Eylül tarihine kadar ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerin izleyicilerin beğenisine sunulacağı festival programı kısa film gecesi, korku filmi gecesi, animasyon filmleri gecesi gibi konseptlerle hazırlandı.

Gösterilecek Filmler

Ben, Tonya (I, Tonya)

Daha

İşe Yarar Bir Şey

İyi Günler (Have a Nice Day)

Kelebekler

Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer)

Loving Vincent

Meydan (The Square)

Muhteşem Showman (The Greatest Showman)

Mutlu Son (Happy End)

Paramparça (Aus dem Nichts – In the Fade)

Sofra Sırları

Suyun Sesi (The Shape of Water)

The Insult: Hakaret (L’Insulte – The Insult)

Uğur Böceği (Lady Bird)

Sonay Yücel – Azize Tan



UNIQ Açıkhava Film Festivali

