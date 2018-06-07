UNIQ Açıkhava Film Festivali 2018

UNIQ İstanbul ile Başka Sinema’nın işbirliği ile düzenlenen Açıkhava Film Festivali dört Oscar ödüllü Suyun Sesi (The Shape of Water) filminin gösterimiyle 05 Haziran 2018′de başladı. Fark yaratan UNIQ İstanbul, izleyiciler için açık hava film keyfini konforla buluşturuyor. 11 Eylül tarihine kadar ünlü yerli ve yabancı ödüllü filmlerin izleyicilerin beğenisine sunulacağı festival programı kısa film gecesi, korku filmi gecesi, animasyon filmleri gecesi gibi konseptlerle hazırlandı.
Gösterilecek Filmler
Ben, Tonya (I, Tonya)
Daha
İşe Yarar Bir Şey
İyi Günler (Have a Nice Day)
Kelebekler
Kutsal Geyiğin Ölümü (The Killing of a Sacred Deer)
Loving Vincent
Meydan (The Square)
Muhteşem Showman (The Greatest Showman)
Mutlu Son (Happy End)
Paramparça (Aus dem Nichts – In the Fade)
Sofra Sırları
Suyun Sesi (The Shape of Water)
The Insult: Hakaret (L’Insulte – The Insult)
Uğur Böceği (Lady Bird)