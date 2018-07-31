Cinemaximum’dan Film Keyfini Katlayan Gold Class Kampanyası

Cinemaximum’dan sinemaseverleri mutlu edecek kampanya. Ev rahatlığında sinema keyfi sunan Gold Class salonlarında hafta sonu film izleyenler, hafta içi 2D ve 3D salonlarda % 50 indirimli bilet kazanıyor. Gold Class salonları, geniş ve yatabilen koltuklarıyla izleyiciye bambaşka bir konfor sunuyor. Şık bir ortamda yüksek kaliteli film deneyimi yaşatan, sinemanın en ayrıcalıklı hali Gold Class salonlarında, izleyiciye sadece arkasına yaslanıp film izlemek kalıyor. Kampanya 20 Temmuz’dan itibaren hizmete sunuldu

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