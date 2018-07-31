Benim Adım Osssman, 17 Ağustos’ta Vizyonda

Yapımcılığını Çılgın Sedat olarak tanınan ünlü şarkıcı Sedat Kapurtu’nun üstlendiği Benim Adım Osssman, 17 Ağustos’ta sinemaseverlerle buluşuyor. Başrollerini Sedat Kapurtu, Metin Yıldız ve Ateş Fatih Uçan’ paylaştığı filmde rol alan isimler arasında ayrıca Murat Övüç, Nur Ertürk, Cengiz Kurtoğlu, Yıldız Tilbe, Deniz Oral, Songül Karlı, Latif Doğan, Çiğdem Tunç, Yalçın Özden, Selahattin Taşdöğen ve Kayhan Yıldızoğlu gibi birbirinden ünlü ve sevilen isimler yer alıyor.

Basın Bülteni

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