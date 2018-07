Ermenistan Türkiye Sinema Platformu ortak yapım atölyesi 10 – 12 Temmuz 2018 tarihlerinde Erivan’da, 15. Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Bu sene ortak yapım atölyesine ön jüri tarafından 20’den fazla başvuru arasından seçilen toplam 8 proje katıldı. Üç günlük atölye çalışmasının sonunda jüri, yönetmenliğini Dilek Gökçin’in yaptığı Tek Başına (On Her Own) adlı belgesel 7 bin Euro’luk ödülün sahibi oldu.

