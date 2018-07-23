Köprüde Buluşmalar Kısa Film Atölyesi Başvuruları Başladı

İstanbul Film Festivali kapsamında İstanbul Kalkınma Ajansı’nın (İSTKA) destekleriyle 2017 yılında Köprüde Buluşmalar tarafından başlatılan, kısa filmlerin sinema sektöründeki önemine dikkat çekmeyi ve uluslararası seviyede yapımların artmasına katkıda bulunmayı amaçlayan Kısa Film Atölyesi bu yıl da devam ediyor. İlk ve ikinci kısa filmini yapacak genç sinemacılara yönelik düzenlenen Kısa Film Atölyeleri serisinin üçüncüsü 12 – 21 Ekim 2018 tarihlerinde yapılacak.

Basın Bülteni

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