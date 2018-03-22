Çocuklar Sana Emanet Özel Gösterimi Yarın Bursa Kent Meydanı AVM’de

Başarılı oyuncu Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı, başarılı yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi Çocuklar Sana Emanet sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 23 Mart’ta vizyona girecek olan Çocuklar Sana Emanet’in Yonetmen Çağan Irmak ve oyuncular Engin Akyürek ile Hilal Altınbilek’in katılacağı özel gösterimi aynı gün Bursa Kent Meydanı AVM’de yapılacak. Avşar Film’in yapımcılığını üstlendiği, Çağan Irmak’ın aynı zamanda senaryosunu da kaleme aldığı Çocuklar Sana Emanet’in özel gösterimi öncesinde Irmak, Akyürek ve Altınbilek 18:45’de Avşar Sinemaları’nda Bursalı izleyiciler ile buluşacak, film gösterimi ise 19:00’da başlayacak.

Basın Bülteni

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