Usta Oyuncu Hakan Meriçliler, Sadri Alışık Akademi’dee Ders Vermeye Başladı

Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile geçtiğimiz sezon Binde Bir Gece Diyalogları oyunu ile bir araya gelen ünlü oyuncu Hakan Meriçliler, kapalı gişe sahnelenen oyunun yanı sıra Sadri Alışık Akademi’de Kamera Oyunculuğu derslerinde eğitmenlik yapmaya başladı. Haftanın iki günü derslere giren Hakan Meriçliler, profesyonel olarak kamera önü oyunculuk yapmak isteyenlere, oyunculuk seçmelerinden başlayarak tüm süreçle ilgili rehberlik ediyor ve ihtiyaç duyulan sektörel ve teknik bilgileri kazandırmaya yönelik eğitim veriyor. Meriçliler, “Gençlerle bir arada olmak, tecrübe ve bilgi birikimimi paylaşmak beni çok heyecanlandırıyor. Eğitmenlik sahne kadar keyifli.” dedi.

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