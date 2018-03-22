Gerçek Kesit: Manyak Galasında Ünlü İsimler Buluştu

Yönetmenliğini Onur Ünlü’nün, senaryosunu Cahit Kaşıkçılar’ın üstlendiği Gerçek Kesit: Manyak filminin galası 20 Mart Salı günü Beyoğlu Sineması’nda gerçekleşti. Başrolünde Cahit Kaşıkçılar’ın yer aldığı gerilim – komedi filmi Gerçek Kesit: Manyak, 23 Mart Cuma günü vizyona girecek. Filmin oyuncularının tam kadro katıldığı galaya Aslı Bekiroğlu, Hare Sürel, Taner Ölmez, Cengiz Bozkurt, Perihan Savaş, Ece Dizdar, Erkan Kolçak Köstendil, Cansu Tosun, Hazar Ergüçlü, Hatice Aslan, Meriç Aral, Öner Erkan, Umut Kurt ve Serdar Akar gibi isimler katıldı.
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Fatih Yıldızgül – Fatma Pazvant – Emel Emir –
Cahit Kaşıkçılar – Perihan Savaş – Erdal Parmaksız –
Zehra Sözügüzel – Mehmet Vanlıoğlu –
Mesut Hakyemez – Ayca Öztürk – Çetin Altındal