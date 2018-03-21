Çocuklar Sana Emanet Özel Gösterimi Bu Cuma Bursa Kent Meydanı AVM’de

Başarılı oyuncu Engin Akyürek’in başrolünde yer aldığı, yönetmen Çağan Irmak’ın yeni filmi Çocuklar Sana Emanet izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. 23 Mart’ta vizyona girecek olan Çocuklar Sana Emanet’in Yönetmen Çağan Irmak ile oyuncular Engin Akyürek ve Hilal Altınbilek’in katılacağı özel gösterimi aynı gün Bursa Kent Meydanı AVM’de yapılacak. Çağan Irmak’ın senaryosunu da yazdığı filmin gösterimi öncesinde Irmak, Akyürek ve Altınbilek 18:45’de Avşar Sinemaları’nda Bursalı izleyiciler ile buluşacak. Film gösterimi ise 19:00’da başlayacak.

Basın Bülteni

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