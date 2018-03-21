Mehmet Güreli’nin Yeni Filmi Dört Köşeli Üçgen, Prömiyerini İstanbul Film Festivali’nde Yapacak

Sinema, müzik, resim ve edebiyatın duayen isimlerinden Mehmet Güreli’nin yeni filmi Dört Köşeli Üçgen prömiyerini 37. İstanbul Film Festivali’nde yapacak. İlk kez sinemaseverlerle buluşacak filmin gösterimi 15 Nisan Pazar günü 13:30’da Beyoğlu Sineması’nda gerçekleştirilecek. Dört Köşeli Üçgen, Sâlâh Birsel’in aynı adlı romanından uyarlandı. İflah olmaz bir gözlemcinin şaşırtıcı hikâyesinin anlatıldığı filmin başrolünde yer alan Mustafa Dinç’e Ülkü Duru, Kaan Çakır, İştar Gökseven, Emre Altuğ, Mehmet Esen, Sezgi Mengi, Alper Saldıran, Şencan Güleryüz, Gökçer Genç, Pınar Tuncegil, Jale Türkan Birsel ve birçok önemli isim eşlik etti.

Basın Bülteni

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