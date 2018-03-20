Ruhlar Evi (Yönetmen: Carl Medland)

Carl Medland’ın yönettiği ve Jane Merrow, Julie T. Wallece, Ian Reddington ile Petra Bryant’ın oynadığı Ruhlar Evi (The Spiratualist), 30 Mart 2018’de Özen Film dağıtımıyla Vişne Prodüksiyon tarafından vizyona çıkarılıyor.

Korkunç gece terörü ve uyku apnesi çekmekte olan Laura, evde annesinin hayaletini görmekte ve O’nun ruhunun kendisine uğursuzluk getirdiğine inanmaktadır. Korkmuş ve çaresiz bir şekilde, arkadaşlarıyla birlikte bir ruh çağırma uzmanına gitmek zorunda kalırlar. Herkesin en büyük korkuları ile karşı karşıya kalacağı ruh çağırma seansında olaylar gelişecek ve işler iyice çığırından çıkacaktır.

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