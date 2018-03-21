Bordo Bereliler 2: Afrin Filminin Galası Yapıldı

Yönetmenliğini Erhan Baytimur’un üstlendiği Bordo Bereliler 2: Afrin filminin galası 20 Mart akşamı Levent Cinetime Özdilekpark Sineması’nda gerçekleşti. Filmin oyuncu kadrosunda yer alan Cenk Ertan, Cavit Çetin Güner, Halil İbrahim Kalaycıoğlu, Oğuz Yağcı, Çiğdem Batur, Ozan Güler, Balamir Emren, Erdoğan Yaprak, Ali Ertem’in yanı sıra galaya İnegöl Kaymakamı Ali Akça, Taner Şafak, Sinan Albayrak, Metin Keçeci ve Ece Okay gibi isimler katıldı.
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Cavit Güner – Balamir Emren – Oğuz Yağcı –
Çiğdem Batur – Erhan Baytimur – Cenk Ertan – Ozan Güler