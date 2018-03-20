Ercüment Balakoğlu’nu Kaybettik

Usta tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ercüment Balakoğlu, 23 Mart 2018 Cuma günü hayatını kaybetti. Çocuklar Duymasın adlı TV dizisindeki Dursun karakteri ile tanınan Ercüment Balakoğlu 1934 tarihinde Zonguldak’ta dünyaya geldi. Balakoğlu, 2013 yılından bu yana ise Temaşa Tiyatrosu’nda çalışıyordu. Çılgın Aşıklar, Aptallık Rekoru, Güneşe Yolculuk, Renkli Türkçe, Çamur, Dersimiz Atatürk, Komik Bir Aşk Hikayesi, Barınak, Ve Panayır Köyden Gider ile Bir Damla Aşk gibi sinema filmlerinde oynayan Balakoğlu en son Nuri Bilge Ceylan’ın Ahlat Ağacı filminde rol almıştı. Merhuma tanrıdan rahmet, kederli ailesine sabırlar dileriz.