Steven Spielberg’in yönettiği ve Tye Sheridan, Olivia Cooke, Ben Mendelsohn ile T. J. Miller’in oynadığı Başlat: Ready Player One (Ready Player One), 30 Mart 2018’de Warner Bros. dağıtımıyla Warner Bros. tarafından vizyona çıkarılıyor.

Film, Dünya yok olmanın eşiğindeyken başlıyor. İnsanlar kurtuluşu, Halliday’in yarattığı sanal gerçeklik evreni Oasis’te bulurlar. Halliday öldüğünde servetini Oasis’te sakladığı dijital paskalya yumurtasını bulan insana devredeceği için, tüm Dünya rekabet dolu bir yarışmaya girer. Hiç şans verilmeyen genç kahraman Wade Watts de bu yarışmaya katılmaya karar verir ve kendini zorlu bir hazine avında bulur.