23 Mart’ta Vizyona Girecek Çocuklar Sana Emanet’in Kamera Arkası Görüntüleri Heyecanı Arttırıyor

Başarılı yönetmen Çağan Irmak, 23 Mart’ta (bu Cuma) vizyona girecek yeni filmi Çocuklar Sana Emanet’le sinemaseverleri bu sefer gizemli ve umut dolu bir yolculuğa çıkaracak. Kerem’in başından geçen travmatik kaza sonrasında geldiği kasabada karşı karşıya kaldığı sıra dışı olayların anlatıldığı filmin yayınlanan kamera arkası görüntüleri gülümseten ve merak uyandıran sahneleriyle seyircinin heyecanını doruğa taşıyor.

Basın Bülteni

Kamera arkası görüntüleri için tıklayınız.

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