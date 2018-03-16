Engin Akyürek’in Başrolde Olduğu Çağan Irmak’ın Yeni Filmi Çocuklar Sana Emanet 23 Mart’ta Sinemalarda

23 Mart’ta vizyona girecek olan Çocuklar Sana Emanet’le Çağan Irmak gizemli bir dünyanın kapılarını aralayarak seyircinin kalbine dokunacak. Çocuklar Sana Emanet’in başrolünde yıldız oyuncu Engin Akyürek yer alıyor. Akyürek’e Şerif Sezer, Hilal Altınbilek, Birsen Dürülü, Ogün Kaptanoğlu ve Osman Alkaş gibi isimlerin eşlik ettiği film sürükleyici konusuyla izleyenleri şaşırtacak. Film, Engin Akyürek’in canlandırdığı Kerem adlı karakterin başından geçen travmatik kaza sonrası geldiği kasabada ortaya çıkan sıra dışı olayları gerilimli bir dille anlatıyor. Çarpıcı konusuyla çok konuşulacak Çocuklar Sana Emanet, 23 Mart’ta sinemalarda.

Basın Bülteni

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