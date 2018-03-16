Durmuş Akbulut’un Bekçi’si 37. İstanbul Film Festivali’nde Yarışıyor

İde Yapım’ın yapımcısı olduğu, Durmuş Akbulut’un senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı Bekçi filmi 37. İstanbul Film Festivali’nde Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü Yarışması’nda olmasının yanında film, Türkiye prömiyerini festivalde yapacak. Bekçi, filminde geçtiğimiz aylarda kaybettiğimiz, sinema ve tiyatromuzun önemli oyuncularından Turhan Özdemir’i Salih rolünde izleyeceğiz. Filmde, Turan Özdemir’in yanı sıra, Serhan Süsler, Koray Ergun, Uğur Karabulut, Pelin Ermiş, Fırat Turgut ve Engin Çelik gibi oyuncular rol alıyor. Bekçi filmi, 37. İstanbul Film Festivali’nden sonra ulusal ve uluslararası festival yolculuğuna devam edecek.

Basın Bülteni

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