Geleceğin Sineması’nda Başvurular Devam Ediyor: Senaryolar İçin Son Başvuru Tarihi 30 Mart 2018

Türkiye çapında sinema öğrencilerinin daha kaliteli filmler yapmalarını sağlamak amacıyla T. C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, Beyoğlu Belediyesi ve Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğiyle gerçekleştirilen Geleceğin Sineması’na başvurular devam ediyor. Öğrenci sayısını karşılamaya yetmeyen stüdyo ve yapım aşaması ile yapım sonrasında gereken teknik ekipman açığını kapatarak hayallerin özgürce gerçekleşmesine imkan sağlayan Geleceğin Sineması bu yıl 15. kez gerçekleştirilecek ve proje kapsamında 20 kısa film, genç yönetmenlerin hayallerinden beyazperdeye aktarılacak.