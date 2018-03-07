37. İstanbul Film Festivali’nin Festival Sponsoru Vodafone Red Oldu

İKSV tarafından 1982 yılında başlatılan Türkiye’nin en büyük uluslararası sinema etkinliği İstanbul Film Festivali’nin 37.si, bu yıl, 06 – 17 Nisan 2018 tarihleri arasında düzenlenecek. Festivale sayılı günler kala, dünyanın önde gelen mobil iletişim şirketi, aynı zamanda İstanbul Kültür Sanat Vakfı’nın Resmi İletişim Sponsoru olan Vodafone, Vodafone Red markası ile 37. İstanbul Film Festivali’nin festival sponsoru oldu. İşbirliği, bu yıl getireceği dijital yeniliklerle festivalin çok daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlayacak.

Basın Bülteni

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Coleman Deegan – Bülent Eczacıbaşı

