Johannes Roberts’in yönettiği ve Christina Hendricks, Bailee Madison, Martin Henderson ile Emma Bellomy’nin oynadığı Ziyaretçiler: Gece Avı (The Strangers: Prey at Night), 09 Mart 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Bir aile, kalacakları mobil ev alanına geldiklerinde şaşkınlığa uğrarlar. Bu ıssız yerleşim alanında kimse yoktur ve herkes gizemli bir şekilde götürülmüş gibidir. Bilmedikleri şey ise karanlıkta gizlenmekte olan üç maskeli psikopatın onların her hareketini izlediğidir. Bu tehlikeli üçlü, ailenin hayatta kalmak için neleri göze alabileceğini test etmek için her yolu deneyecektir.