Görevimiz Tatil’de Bir Başka Cem Nanay

Görevimiz Tatil’de 9 yıldır tatile çıkmayan Mutlu ailesi, aile psikiyatrına gidiyor. Enis Arıkan’ın canlandırdığı Cem Nanay karakteri, son dönem popüler TV dizisi Fi’deki Can Manay karakterine gönderme yapıyor. Aralarındaki iletişimsizliğe çözüm bulmaya çalışan Mutlu ailesinin annesi Türkan Mutlu’nun danıştığı psikiyatr Cem Nanay, sahneleriyle beyazperdede sinemaseverleri güldürmeye devam ediyor. SugarWorkz ve TAFF ortak yapımı Görevimiz Tatil sinemalarda.

Basın Bülteni

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