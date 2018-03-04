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Sinemanın Kral ve Kraliçesi Aranıyor

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Yıllar önce Yeşilçam’ın kral ve kraliçesinin seçildiği yarışma, günümüzde 2. Sinema Güzeli Yarışması adıyla, Vizyon Production, Bonart Ajans ve aylık Bonne Vie Dergisi iş birliği ile 04 Nisan Çarşamba gecesi, Wow İstanbul Hotel & Convention Center’de gerçekleştirilecek. Yarışmanın öncesinde jüri koltuğuna oturacak ünlü isimler Wow İstanbul Hotel & Convention Center Choppers Point’te düzenlenen basın toplantısında biraraya geldiler ve yarışmanın startını verdiler.

Atilla Kaplakarslan – Ayça Kuru – Volkan Severcan

Devlet Devrim – Kıvanç Terzioğlu –
Atilla_Kaplakarslan – Tamer Karadağlı

Dilara Gülsün Meydancı – Devlet Devrim

Dilara Gülsün Meydancı – Devlet Devrim – Sema Şimşek

Dilara Gülsün Meydancı – Sema Şimşek –
Devlet Devrim – Wilma Elles – Orhan Öztürk

Nuri Alço – Salih Güney – Devlet Devrim – Müjdat Gezen

Tuncay Akça – Müjdat Gezen – Teoman Ayık – Salih Güney –
Dinçay Çetindamar – Nuri Alço – Ahmet Arıman

Volkan Severcan – Ayça Kuru

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