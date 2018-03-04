Sinemanın Kral ve Kraliçesi Aranıyor

Yıllar önce Yeşilçam’ın kral ve kraliçesinin seçildiği yarışma, günümüzde 2. Sinema Güzeli Yarışması adıyla, Vizyon Production, Bonart Ajans ve aylık Bonne Vie Dergisi iş birliği ile 04 Nisan Çarşamba gecesi, Wow İstanbul Hotel & Convention Center’de gerçekleştirilecek. Yarışmanın öncesinde jüri koltuğuna oturacak ünlü isimler Wow İstanbul Hotel & Convention Center Choppers Point’te düzenlenen basın toplantısında biraraya geldiler ve yarışmanın startını verdiler.

Basın Bülteni

Yarışma hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Atilla Kaplakarslan – Ayça Kuru – Volkan Severcan



Devlet Devrim – Kıvanç Terzioğlu –

Atilla_Kaplakarslan – Tamer Karadağlı



Dilara Gülsün Meydancı – Devlet Devrim



Dilara Gülsün Meydancı – Devlet Devrim – Sema Şimşek



Dilara Gülsün Meydancı – Sema Şimşek –

Devlet Devrim – Wilma Elles – Orhan Öztürk



Nuri Alço – Salih Güney – Devlet Devrim – Müjdat Gezen



Tuncay Akça – Müjdat Gezen – Teoman Ayık – Salih Güney –

Dinçay Çetindamar – Nuri Alço – Ahmet Arıman



Volkan Severcan – Ayça Kuru



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