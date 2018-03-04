Kadın Gözünden Kısa Bir Bakış – Kısa Film Gösterimleri

Kısa Film Yönetmenleri Derneği kadınları, DC Kozmos’un mekân sponsorluğunda, Serpil Altın Film organizasyonuyla bir araya getiriyor. Kadınların kısa filmlerini seyirciyle buluşturup, söyleşiler yaparak, emekçi kadınlara saygı duruşunda bulunmak istiyor. “Gelen gelsin” ilkesiyle ve çağrısıyla tüm kısa filmcilere sesleniliyor: Gelir misin? Hadi Gel! Kadın ol gel! Erkek ol gel! Emekçi ol gel! Kısa film severler 08 Mart Perşembe günü saat 20:00’de Beşiktaş DC Kozmos’da kadın yönetmenlerin kısa filmlerine bekleniyor. Gelin, kadın emekçilere selam verilsin, sinema iyi ki var denilsin, izlenilsin, söyleşilsin, hayata karşı umut tazelensin.