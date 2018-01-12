2. Sinema Güzeli Yarışması’nın ikincisi için hazırlıklar başladı. Finalist seçmeleri bir hafta sonra Bakü’de yapılacak. Azerbaycan sorumlusu Vusala Said Eyyubqizi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek elemelerde finalist seçimleri yapılacak. Jüri üyeleri Avni Kütükoğlu, Salih Güney, Tamer Karadağlı, Wilma Elles, Hakan Solaker, Melahat Abbasova, Arif Kerem Göğüş, Ceren Kaplakarslan, Atilla Kaplakarslan, Arif Işık ve Gulnara Halilova’dan oluşuyor.

Arif Işık – Ceren Kaplakarslan –

Atilla Kaplakarslan – Vusala Said Eyyubqizi



Ceren Kaplakarslan

