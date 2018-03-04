Haberler

Demet Akbağ, Murat Şeker ve Ali Tanrıverdi Antalya’da Görevimiz Tatil Dedi

Bir yorum yapın

Sıcacık bir aile komedisini beyazperdeye yansıtan Görevimiz Tatil film ekibi, Demet Akbağ, yönetmen Murat Şeker ve senaryo ortağı Ali Tanrıverdi, Antalya Özdilek Park AVM’de sevenleriyle buluştu. 9 yıldır tatile çıkamayan bir ailenin hikâyesini konu alan filmin ekibi, tatil cenneti Antalya’da büyük bir coşkuyla karşılandı. Sahnede seyircilere konuşan Akbağ: “Bugün vizyona gireli bir hafta oldu. Aslında yabancı olmadığınız bir mevsimin filmini çektik.” dedi.

Ali Tanrıverdi – Murat Şeker – Demet Akbağ

Demet Akbağ – Murat Şeker – Ali Tanrıverdi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir