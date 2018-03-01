Altyazı Dergisi’nin Mart 2018 Sayısı Bayilerde

Altyazı Aylık Sinema Dergisi, 181. sayısında kapağını, Mart ayında vizyona girecek son filmi Mekânlar ve Yüzler (Visages Villages) vesilesiyle usta yönetmen Agnes Varda’ya ayırıyor. Yönetmenin kurmaca ve belgesel arasında gidip gelen sineması, Altyazı’nın yirmi sayfalık dosyasında ele alınıyor. Paul Thomas Anderson’ın, başrolünde Daniel Day Lewis’in yer aldığı son filmi Phantom Thread, etrafındakileri şekillendirmeye çalışan bir terzi ile ilham perisi arasındaki aşk ilişkisine ve iktidar mücadelesine odaklanıyor. Altyazı’daki yazısında Gözde Onaran, filmi toplumsal cinsiyet perspektifinden etraflıca değerlendiriyor.