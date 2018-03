Hadi Be Oğlum, Zirvedeki Yerini Korudu

Vizyona girdiği ilk hafta sonunda seyirci sayısında zirveye yerleşen Hadi Be Oğlum, ikinci hafta sonunda da liderliğini korumayı başardı. Interpress’in derlediği bilgilere göre, bu hafta sonu 171 bin 12 seyirci tarafından izlenen filmin on günde 575 bin seyirci sayısını geçtiği belirlendi. Dünya genelinde rekorlara imza atan Black Panther, ikinci hafta sonunda 130 bin 521 seyirci tarafından izlenerek seyirci bazında ikinci sıradaki yerini korurken, haftanın yeni filmlerinden Murat Şeker’in yönettiği yeni filmi Görevimiz Tatil, açılışını 125 bin 978 seyirciyle üçüncü sıradan gerçekleştirdi.