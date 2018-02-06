Bora Egemen’in yönettiği ve Kıvanç Tatlıtuğ, Büşra Develi, Yücel Erten ile Alihan Türkdemir’in oynadığı Hadi Be Oğlum, 16 Şubat 2018’de CGV Mars dağıtımıyla 25 Dağıtım tarafından vizyona çıkarılıyor.

Balıkçı Ali, hayatını küçük oğlu Efe’ye adamıştır. Ali’nin tutunduğu tek dal oğlu Efe olsa da, Efe diğer çocuklardan farklıdır. İletişim sorunu olan Efe, gülüp oynayan, duyduklarına tepki verebilen bir çocuk değildir. Oğluyla bağ kurmaya çalıştıkça daha da yalnız hisseden Ali’nin en büyük isteği, oğlunun kendisini anladığını bilmektir. Annesinin, babasının ve sevdiği kadının anılarını içinde taşıyan Ali’nin duyduğu sevgi, ikisinin de hayatının anlamıdır.