50. SİYAD Onur ve Emek Ödülleri Açıklandı: Duygu Sağıroğlu, Deniz Türkali ve İbrahim Enez

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD), 50. SİYAD Türkiye Sineması Ödül Töreni’nde Onur Ödülleri’nin sinemamızın emektar yönetmen – senaristlerinden Duygu Sağıroğlu ile sevilen oyuncu – şarkıcı Deniz Türkali’ye, Emek Ödülü’nün ise film afişleri ressamı İbrahim Enez’e verileceğini açıkladı. 13 Mart 2018 Salı günü sinema ve tiyatro sanatçısı Nergis Öztürk’ün sunuculuğunda gerçekleştirilecek 50. SİYAD Ödül Töreni’nde SİYAD üyelerinin oylarıyla belirlenen Türk Sineması’nda 2017’nin en iyileri açıklanacak. Törende Onur ve Emek Ödüllerinin yanı sıra 16 kategoride yılın en iyisi seçilenler sanatçılara ödülleri verilecek.

Deniz Türkali / Duygu Sağıroğlu



İbrahim Enez

