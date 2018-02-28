Türk Sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz anısına düzenlenen 7. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali kapsamında düzenlenen yarışmanın başvuruları başladı. Forum Mersin tarafından 12 Mayıs 2018 tarihinde gerçekleştirilecek olan yarışma başvuruları 06 Nisan 2018 tarihine kadar devam edecek. Atıf Yılmaz Kısa Film Yarışması bu yıl tema sınırlaması olmaksızın Kurmaca, Belgesel ve Canlandırma / Animasyon türünde eserlere açık olacak. Amatör ve profesyonel olarak sinema ile ilgilenen herkese açık olan yarışmaya katılmak isteyenlerin 06 Nisan Cuma günü saat 18:00’e kadar www.atifyilmazkisafilm.com web adresinden festival başvurularını tamamlamaları gerekiyor.