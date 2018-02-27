Şevket Çoruh, Canavar Gibi’nin Afiş Çekimleri İçin Kamera Karşısına Geçti

Yapımcılığını Empati Yapım’ın üstlendiği ve başrollerinde Şevket Çoruh ile Ayçin İnci’nin yer aldığı fantastik komedi filmi Canavar Gibi: Türk İşi Frankeştayn’ın afiş çekimleri geçtiğimiz günlerde yapıldı. Çoruh’un oldukça renkli pozlar verdiği fotoğraflarda Eren Yiğit imzası bulunurken, afiş tasarımını Galip Aksular üstleniyor. Özgür Bakar’ın yönettiği, senaryosunu yine Özgür Bakar’ın, Suat Özkan ve Alper Kıvılcım’la birlikte kaleme aldığı ve oyuncu kadrosunda Şevket Çoruh, Ruhi Sarı, Bülent Çolak, Ayçin İnci, Sinan Bengier, Uğur Serhan, Hüseyin Elmalıpınar, Haldun Boysan, Tolga Yüce ve Nazlı Tosunoğlu gibi isimlerin yer aldığı film, 01 Haziran 2018’de vizyona girecek.

Basın Bülteni

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