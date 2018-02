Melez, 02 Mart’ta Sinemalarda

Merakla beklenen yılın korku filmi Melez (The Crossbreed) 02 Mart’ta vizyona giriyor. Gazeteci bir çift olan Amy ve John’un, Amy’nin beklenmedik hamileliği ve aldığı kürtaj kararı sonrasında değişen hayatlarını konu edinen film, İncil’de ve Musevilik’te önemli bir yeri olan Lilith efsanesinden yola çıkıyor. Biray Dalkıran’ın Amerika’da çektiği ilk filmi olma özelliğini taşıyan The Crossbreed, her aşaması dünyaca ünlü pek çok sitede yer almıştı. IMDb, Screen Anarchy, Movies with Butter gibi referans sinema sitelerinin yanı sıra Horror News Net, Horrorpedia ve HellHorror gibi korku filmi hayranlarının başucu sitelerinde de sürekli haber olmuştu.

Basın Bülteni

