Arada’nın Dünya Galası If İstanbul’da Yapıldı

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin beşinci gününde Mu Tunç’un uzun metraj kurmacası Arada, dünya galasını dün akşam (19 Şubat) If İstanbul’da yaptı. Bu yıl ilki verilecek If Yeni Seyirci Ödülü için seyirci karşısına çıkan Arada’nın gösterimine, yönetmen Mu Tunç, oyuncular Burak Deniz, Büşra Develi, görüntü yönetmeni Utku Sönmezer, müziklerini yapan Orkun Tunç, sanat yönetmeni Cemal Yagiz Alpfer ve uygulayıcı yapımcısı Aylin Çobanoğlu katıldı.

Basın Bülteni

Film hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Festival hakkında geniş bilgi için tıklayınız.

Burak Deniz – Mu Tunç – Büşra Develi



Mu Tunç – Büşra Develi – Burak Deniz



Orkun Tunç – Mu Tunç – Büşra Develi – Burak Deniz