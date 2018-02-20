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Arada’nın Dünya Galası If İstanbul’da Yapıldı

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17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin beşinci gününde Mu Tunç’un uzun metraj kurmacası Arada, dünya galasını dün akşam (19 Şubat) If İstanbul’da yaptı. Bu yıl ilki verilecek If Yeni Seyirci Ödülü için seyirci karşısına çıkan Arada’nın gösterimine, yönetmen Mu Tunç, oyuncular Burak Deniz, Büşra Develi, görüntü yönetmeni Utku Sönmezer, müziklerini yapan Orkun Tunç, sanat yönetmeni Cemal Yagiz Alpfer ve uygulayıcı yapımcısı Aylin Çobanoğlu katıldı.

Burak Deniz – Mu Tunç – Büşra Develi

Mu Tunç – Büşra Develi – Burak Deniz

Orkun Tunç – Mu Tunç – Büşra Develi – Burak Deniz

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