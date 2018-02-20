Sony, Tavşan Peter Filminin Alerji Sahnesi İçin Özür Diledi

23 Şubat’ta Türkiye’de gösterime girecek çocuk filmi Tavşan Peter’le ilgili flaş bir gelişme oldu, çocukları gıda alerjisi yaşayan ailelerde huzursuzluk var. Tavşan Peter ve arkadaşı, boş buldukları bir kır evinde yaşamaya başlamışlardır. Eve yerleşen iki arkadaş günlerini keyif içinde geçirmektedirler ancak bu durum Bay McGregor’un ortaya çıkmasıyla birdenbire değişir. Evi yıkmak için oraya gelmiş olan Bay McGregor ile sevimli kahramanlarımız arasında büyük bir savaş başlar. Buraya kadar her şey normaldir ancak çocukları gıda alerjisi olan birçok aile bu şirin çocuk filminin bir sahnesine tepkili. Çünkü filmdeki bir sahnede böğürtlenler silah olarak kullanılıyor.

Basın Bülteni

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