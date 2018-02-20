If İstanbul’da Yarın: 21 Şubat 2018 Çarşamba

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde 21 Şubat 2018 Çarşamba günü Brezilyalı Joao Dumans ve Affonso Uchoa ikilisinin Rotterdam ve San Sebastian’da yarışan ilk uzun kurmacaları Arap (Araby – Arabia), 13:00’de Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te gösteriliyor. Gösterimine filmin yönetmenlerinden Affanso Uchoa da katılacak ve soruları yanıtlayacak. Takahide Hori’nin 2014 yılında aynı isimli kısa filminden yola çıkarak çektiği, montajdan ses tasarımına ve karakter canlandırmalarına dek her şeyi tek başına yaptığı, kült olması garantili gerçeküstü̈̈ animasyonu Çöp Kafa (Junk Head), 21:30’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te gösterilecek.

Basın Bülteni

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Arap (Araby – Arabia)



Çöp Kafa (Junk Head)



Uğur Böceği (Lady Bird)