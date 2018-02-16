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Emre Erdoğdu: Sinemanın Cahil Cesaretine İhtiyacı Var

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Dün (15 Şubat) başlayan 17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nin ilk gününde sinemaseverler salonları doldurdu. Festivalin ilgi gören ilk gün gösterimlerinden biri de, Emre Erdoğdu’nun yazıp yönettiği ve başrollerini Hazar Ergüçlü, Ozan Uygun ve Halil Babür’ün paylaştığı Kar filminin gösterimi oldu. Festivalin bu yıl ilk kez vereceği If Yeni Seyirci Ödülü için de yarışan Kar, İstanbul galasını If İstanbul’da yaptı.

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