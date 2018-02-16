Sergio G. Sanchez’in yönettiği ve George MacKay, Anya Taylor Joy, Charlie Heaton ile Mia Goth’un oynadığı Karanlık Sır (Marrowbone), 06 Nisan 2018’de TME Films dağıtımıyla TME Films tarafından vizyona çıkarılıyor.

Jack, Billy, Jane ve Sam kardeşlerin büyük bir sırları vardır. 4 kardeş bir arada kalmaya devam edebilmek için annelerinin ölümünü herkesten saklamak zorunda kalmışlardır. Ancak bu şartla birlikte yaşamaya devam edebileceklerdir. Kardeşlerin hayatını zorlaştıran diğer etmen sakladıkları sırdan çok daha kötücüldür. Yaşadıkları malikanede şeytani bir varlık kardeşlere rahat vermemektedir.