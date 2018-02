If İstanbul’da Yarın: 17 Şubat 2018 Cumartesi

17. If İstanbul Bağımsız Filmler Festivali’nde 17 Şubat Cumartesi günü Shevaun Mizrahi’nin Locarno’nun Günümüz Sinemacıları bölümünden Özel Mansiyon Ödülü’nü kazanan filmi Uzak Evren (Distant Constellation), 19:00’da Cinemaximum City’s Nişantaşı Salon 3’te gösteriliyor. Filmin gösterimine yönetmeni de katılacak ve seyircilerin sorularını yanıtlayacak. Angela Robinson’ın Wonder Woman’ın yaratıcısı Harvardlı psikolog William Moulton Marston’ın 1940’lı yıllardaki yaratım sürecini anlattığı, yılın en sıra dışı biyografik anlatılarından Professor Marston & The Wonder Women, ise 21:30’da Levent Cinemaximum Kanyon Salon 9’da sunuluyor.

